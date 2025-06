Blake Lively wird Scooter Braun und sein K-Pop-Unternehmen HYBE vorladen, um Dokumente im Zusammenhang mit der Arbeit der PR-Managerin Melissa Nathan für den Regisseur von „Nur noch ein einziges Mal“, Justin Baldoni, zu erhalten. Nathan, eine Mitbeklagte in Livelys Klage gegen Baldoni, soll dabei geholfen haben, eine Hetzkampagne gegen Lively im Jahr 2023 zu inszenieren. Die Vorladung zielt darauf ab, jegliches relevante Material zu erhalten, das HYBE America über Nathans Beteiligung besitzt. Die Mitteilung wurde am 10. Juni verschickt, wie Deadline berichtet. Dieser rechtliche Schritt folgt auf einen Richter, der Baldonis Gegenklage in Höhe von 400 Millionen Dollar gegen Lively, Ryan Reynolds, die Publizistin Leslie Sloane und die New York Times abgewiesen hat. Livelys Anwälte sprachen von einem „totalen Sieg und einer vollständigen Rechtfertigung“ und beschuldigten Baldonis Team eines „missbräuchlichen Rechtsstreits“. Baldonis Anwalt, Bryan Freedman, nannte Livelys „vorhersehbare Siegeserklärung“ falsch und sagte auf TMZ Live, dass das Urteil „nicht fair“ oder „richtig“ sei. Braun hat auch eine Vorgeschichte von rechtlichen Spannungen mit Taylor Swift, einer langjährigen Freundin von Lively, wegen der Eigentumsrechte an ihren Musikaufnahmen. Swift wurde in diesem Fall bereits vorgeladen, aber Baldoni hat diesen Antrag letzten Monat ohne Erklärung zurückgezogen.