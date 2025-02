Blake Lively hat eine geänderte Klage gegen ihren 'It Ends With Us'-Co-Star Justin Baldoni eingereicht, in der sie ihn beschuldigt, zwei Schauspielerinnen am Set unangenehm berührt zu haben. Die Schauspielerinnen, die nicht namentlich genannt wurden, sind Berichten zufolge bereit, als Zeugen auszusagen. Die Klage erweitert Livelys Klage vom Dezember, in der sie Baldoni der sexuellen Belästigung und einer Verleumdungskampagne beschuldigte. Außerdem wird eine neue Verleumdungsklage gegen Baldoni und seine Mitarbeiter eingereicht, in der behauptet wird, sie hätten Medienplattformen genutzt, um die öffentliche Wahrnehmung von Livelys Vorwürfen zu verzerren. Baldoni, der bei dem Film 2024 auch Regie führte und dessen Produktionsstudio Wayfarer mitbegründete, bestreitet jegliches Fehlverhalten. In einer Gegenklage vom Januar behauptete er, Lively und ihr Ehemann Ryan Reynolds hätten sich verschworen, um seinen Ruf zu schädigen und die Kontrolle über die kreative Leitung des Films zu übernehmen. Laut der Klage äußerte Lively im Mai 2023 gegenüber Sony Pictures Bedenken über Baldonis Verhalten. Tage später meldete eine andere Schauspielerin ähnliche Bedenken und erklärte, dass sein Verhalten das Arbeitsumfeld beeinträchtige. Sie teilte Lively mit, dass sich die Situation verschlimmert habe und dass sie es schwierig finde, mit Baldoni zu kommunizieren. Auch eine dritte Schauspielerin soll sich Lively über ihr Unbehagen anvertraut haben. Baldonis Anwalt, Bryan Freedman, wies die Behauptungen als Hörensagen zurück und argumentierte, dass Livelys Behauptungen nicht bewiesen seien. Das Anwaltsteam von Lively behauptet, dass es umfangreiche zeitgenössische Unterlagen gibt, die ihren Fall unterstützen. In der geänderten Klageschrift werden auch der Publizist Jed Wallace und seine Firma Street Relations Inc. als Beklagte genannt.