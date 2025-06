Billy Joel wollte an der Premiere seines Dokumentarfilms „Billy Joel: And So It Goes“ auf dem Tribeca Festival teilnehmen, sagte aber wegen gesundheitlicher Probleme ab. Laut Variety teilte die Regisseurin Susan Lacy dem Publikum im New Yorker Beacon Theatre eine Botschaft von Joel mit: „Er wird zurückkommen.“ „Billy wünschte, er wäre heute Abend hier“, fügte Lacy hinzu. „Er sagte: 'Alt werden ist scheiße, aber immer noch besser, als eingeäschert zu werden.'“ Die zweiteilige HBO-Dokumentation, die diesen Sommer ausgestrahlt wird, erforscht Joels Leben, sein künstlerisches Schaffen und die persönlichen Kämpfe, die seine Musik geprägt haben. Joel hat kürzlich mehrere Konzerte abgesagt, nachdem bei ihm ein Normaldruckhydrozephalus diagnostiziert wurde, eine seltene Hirnkrankheit, die das Hör- und Sehvermögen sowie das Gleichgewicht beeinträchtigt. Er unterzieht sich jetzt einer gezielten Physiotherapie und wurde angewiesen, während dieser Genesungsphase keine Konzerte zu geben. Joel ist nach wie vor optimistisch und sein Team bestätigt, dass er „dankbar für die hervorragende Behandlung“ ist und „sich voll und ganz für seine Gesundheit einsetzt“. Nach einem kürzlichen Abendessen mit Joel sagte der Radiomoderator Howard Stern zu seinen Fans: „Ihr könnt es den Leuten sagen: Ich sterbe nicht.“