Billie Eilish wurde während ihres Auftritts von einem Gegenstand, der von einem Fan auf die Bühne geworfen wurde, im Gesicht getroffen. Eilish saß im Schneidersitz auf der Bühne der Desert Diamond Arena in Arizona und sang „What Was I Made For?“, als der Vorfall passierte. Ein Video, das ein Fan auf TikTok gepostet hat, zeigt, wie der Popstar zusammenzuckt, als der Gegenstand sie trifft, und man kann hören, wie die Menge buht. Eilish sang ihren Oscar-prämierten Song weiter, während sie den Gegenstand zur Seite warf. Die „Birds Of A Feather“-Sängerin hat sich zu diesem jüngsten Vorfall noch nicht geäußert, aber sie hat bereits gesagt: „Die Leute sind einfach aufgeregt, und das kann gefährlich sein.“ „Ich habe gemischte Gefühle dabei, denn wenn man da oben ist, ist es heftig. Aber man weiß, dass es aus Liebe geschieht und sie nur versuchen, dir etwas zu geben“, sagte Eilish dem Hollywood Reporter. Auch Prominente wie Wiz Khalifa, Steve Lacy, Nicki Minaj, Harry Styles und Pink wurden in den letzten Jahren bei ihren Auftritten von Gegenständen getroffen. Bebe Rexha erlitt eine Augenverletzung, nachdem sie während eines Konzerts im Jahr 2023 von einem Telefon getroffen wurde.