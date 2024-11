Billboard hat sich nach der Veröffentlichung eines unangemessenen Videos von Popstar Taylor Swift entschuldigt. Die Zeitschrift wurde dafür kritisiert, dass sie Swift zum zweitgrößten Popstar des 21. Jahrhunderts ernannt hatte, aber sie bekam noch mehr Gegenwind, weil sie einen Clip aus dem Musikvideo „Famous“ von Kanye West veröffentlichte. In dem Video ist eine Nachbildung von Swift nackt zu sehen, während der Rapper in seinem Text sexuelle Anspielungen auf den Popstar macht. In einem Post an X erklärte Billboard, dass sie sich „zutiefst bei Taylor Swift und allen unseren Lesern und Zuschauern entschuldigen“ und haben den Clip inzwischen aus ihrem Video entfernt. Swift und Ye haben eine langjährige Fehde, die bis zu den MTV Video Music Awards 2009 zurückreicht, als der Rapper die Rede des Popstars bei der Preisverleihung unterbrach. Die „Fortnight“-Sängerin versuchte 2015, sich wieder mit West zu versöhnen, doch dieser Versuch scheiterte, nachdem der Rapper sie in seinem Song „Famous“ erwähnte. Nachdem die Sängerin „Famous“ verrissen hatte, postete Wests damalige Ehefrau Kim Kardashian einen bearbeiteten Mitschnitt eines Telefonats, in dem Swift den Text des Tracks anscheinend guthieß. In einem Interview für Time sprach Swift über die Tiefpunkte ihrer Karriere und die „zwei schrecklichen Dinge, die mir passiert sind“. „Das erste war, dass ich um ein Haar gecancelt worden wäre und mein Verstand verloren hätte. Das zweite war, dass mir mein Lebenswerk von jemandem weggenommen wurde, der mich hasst“, so Swift. Swift bezog sich auf die bearbeitete Telefonaufnahme von Kardashian und ihren Ex-Manager Scooter Braun, der ihre Werke erwarb.