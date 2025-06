Beyoncé unterbricht Show in Houston, nachdem fliegendes Auto mitten in der Luft kippt

Beyoncé war gezwungen, ihre „Cowboy Carter“-Show in Houston zu unterbrechen, als der schwebende rote Cadillac mitten in der Luft zu kippen begann. Das Auto, das gegen Ende ihres Auftritts im Stadion zum Einsatz kam, kippte langsam zur Seite, woraufhin die 43-Jährige nach einem der Masten griff, um das Gleichgewicht zu halten. „Stop! Stop, stop, stop“, sagte sie und unterbrach ihren Song „16 Carriages“. Das Stadion atmete auf und applaudierte, als Beyoncé vorsichtig auf die Bühne heruntergelassen wurde. Später versicherte sie der Menge: „Wenn ich jemals falle, weiß ich, dass ihr mich auffangen werdet“. Parkwood Entertainment sprach von einer „technischen Panne“ und bestätigte, dass es keine Verletzten gab. Die Show wurde ohne weitere Probleme fortgesetzt, wobei die Fans den Moment schnell online teilten und sich auf ihr ikonisches Zitat aus dem Jahr 2010 bezogen: „Somebody's getting fired“ (jemand wird gefeuert), das sie bei einem früheren Missgeschick auf der Bühne gesagt hatte. Dies ist nicht das erste Mal, dass Beyoncé ein Missgeschick mit Requisiten passiert. Auf der gleichen Tour verpasste ein Roboter-Barkeeper seinen Einsatz, und 2018 musste sie in Stöckelschuhen und einem mit Pailletten besetzten Trikot eine kaputte Plattform hinunterklettern. Das Konzert war die 23. Station ihrer 32-tägigen Tournee, die in Las Vegas endet. „Cowboy Carter“ wurde für sein Spektakel und die Auftritte ihrer Töchter Blue Ivy, 13, und Rumi, 8, gelobt.