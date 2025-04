Superstar Beyoncé Knowles-Carter ist für ihr Album 'Cowboy Carter' bei den diesjährigen American Music Awards 2024 für drei Country Music Awards nominiert worden. 'Cowboy Carter' hat sich Nominierungen in drei Country-Musik-Kategorien verdient, darunter Favorite Female Country Artist, Favorite Country Album und Album of the Year. Mit ihrem neuesten Album vollzieht die Künstlerin einen epochalen Genrewechsel von ihrer üblichen Pop- und R&B-Musik hin zu Country/Folk. 'Cowboy Carter' wurde erstmals während eines Werbespots für den Super Bowl 2024 angekündigt und entwickelte sich schnell zum meistgestreamten Album auf Spotify an einem einzigen Tag. Das Album brachte dem Sänger bei der diesjährigen Grammy-Verleihung zum ersten Mal Nominierungen in den Kategorien Country und American Roots ein und wurde als Album des Jahres ausgezeichnet. Trotz Carters Grammy-Erfolg wurde das 27 Tracks umfassende Album weder bei den diesjährigen Country Music Association Awards noch bei den Academy of Country Music Awards prämiert. Konkurrentin im Rennen um das Album des Jahres ist die Singer-Songwriterin Taylor Swift, die sechs Nominierungen erhalten hat, darunter als Künstlerin des Jahres, als beliebteste Pop-Künstlerin und als beliebtestes Pop-Album. Spitzenreiter bei der diesjährigen Preisverleihung ist der Rapper Kendrick Lamar, der 10 Nominierungen in acht Kategorien erhalten hat, darunter Künstler des Jahres, Album des Jahres und Song des Jahres. Die AMAs werden am Memorial Day in Las Vegas nach einer zweijährigen Pause wieder stattfinden und von der Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez moderiert.