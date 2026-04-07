Waffengewalt kann jeden treffen, selbst Reiche und Berühmte. Während sich die meisten Geschichten über Prominente auf Glanz und Glamour konzentrieren, haben einige Stars tatsächlich lebensbedrohliche Vorfälle durch Waffengewalt erlebt, die sie glücklicherweise überlebt haben. Der Rapper Offset wurde laut TMZ kürzlich in Florida in der Nähe des Seminole Hard Rock Hotel & Casino angeschossen. Ein Sprecher von Offset, mit bürgerlichem Namen Kiari Cephus, teilte Variety mit, dass er sich in stabilem Zustand befinde und im Krankenhaus engmaschig überwacht werde. Zwei Personen wurden festgenommen, und die Behörden geben an, dass keine weitere Gefahr bestehe. Der 34-jährige Migos-Star hat bereits Tragödien erlebt, darunter die tödliche Schießerei im Jahr 2022, bei der sein Cousin und Bandkollege Takeoff ums Leben kam. Im Jahr 2020 überlebte die Rapperin Megan Thee Stallion eine Schießerei nach einem Streit in einem Auto in Los Angeles. Stallion, die in beide Füße getroffen wurde, beschuldigte später den Rapper Tory Lanez des Angriffs, was eine breitere Debatte über Gewalt gegen Frauen und die persönlichen Folgen von Waffengewalt auslöste. Baseball-Legende David Ortiz wurde 2019 in einem Nachtclub in Santo Domingo angeschossen – offenbar aufgrund einer Verwechslung. Die Kugel verursachte schwere innere Verletzungen, und Ortiz musste sich einer Operation unterziehen, bei der Teile seines Darms, Dickdarms und seiner Gallenblase entfernt wurden. Er erholte sich schließlich, doch der Vorfall hinterließ bleibende Narben. Rapper 50 Cent, bürgerlich Curtis Jackson, überlebte im Jahr 2000 neun Schussverletzungen vor dem Haus seiner Großmutter in Queens, New York. Die Kugeln trafen seine Hand, seinen Arm, seine Hüfte, seine Beine, seine Brust und seine Wange. Trotz der Schwere seiner Verletzungen wurde er bereits nach 13 Tagen aus dem Krankenhaus entlassen. Er nutzte diese Erfahrung, um seinen Aufstieg zum Superstar voranzutreiben.