In Hollywood ist es nicht ungewöhnlich, dass Stars am Set Stuntdoubles einsetzen, um Szenen zu übernehmen, die sie selbst nicht spielen können. Manche nehmen die Sache jedoch selbst in die Hand und eignen sich für ihre Filmrollen völlig neue Fähigkeiten an. Nehmen wir zum Beispiel Angelina Jolie. Zur Vorbereitung auf ihre Rolle als Opernstar Maria Callas im Film „Maria“ (2024) lernte Jolie tatsächlich Operngesang. Die Schauspielerin verriet auf einer Pressekonferenz bei den Filmfestspielen von Venedig 2024, dass sie „noch nie öffentlich gesungen“ habe. Jolie erzählte, sie habe sieben Monate lang trainiert und sich während des Übens in einem Zimmer eingeschlossen, damit niemand hereinkam. Für eine einzige Szene im Film „Das Streben nach Glück“ lernte Will Smith von Tyson Mao, dem Mitbegründer der World Cube Association, wie man einen Zauberwürfel löst. Tyson sagte der Chicago Tribune: „Nach zehn Stunden konnte Will Smith den Zauberwürfel selbstständig lösen.“ Für seine Rolle als Sebastian in Damien Chazelles „La La Land“ lernte Ryan Gosling Klavier spielen, damit der Regisseur lange Einstellungen von ihm ohne Handdouble drehen konnte. Gosling wurde von Liz Kinnon unterrichtet, einer Jazzmusikerin, die in einem Interview mit dem Magazin „Woman & Home“ behauptete, der Schauspieler habe das Klavierspielen in nur drei Monaten erlernt.