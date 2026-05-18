Es mag manche überraschen, aber auch A-Promis stehen nicht über dem Gesetz. Im Laufe der Jahre wurden einige bekannte Persönlichkeiten sogar beim Diebstahl in Luxuskaufhäusern erwischt. Einer der berühmtesten Fälle von Ladendiebstahl unter Prominenten ist Winona Ryders berüchtigter Vorfall bei Saks Fifth Avenue. Im Jahr 2001 wurde Ryder dabei erwischt, wie sie das Luxuskaufhaus mit Waren im Wert von 5.000 Dollar in ihrer Tasche verließ. Die Schauspielerin wurde verhaftet und gegen eine Kaution von 20.000 Dollar freigelassen. Später wurde sie wegen schweren Diebstahls angeklagt und zu 480 Stunden gemeinnütziger Arbeit und einer Geldstrafe von 10.000 Dollar verurteilt. Der „Beetlejuice“-Star sprach später im Porter Magazine über den Vorfall: „Psychisch gesehen war ich wohl an einem Punkt, an dem ich einfach aufhören wollte.“ „Ich werde nicht näher darauf eingehen, was passiert ist, aber es war nicht das, was die Leute denken“, fügte Ryder hinzu. Im Jahr 2011 wurde die Schauspielerin Lindsay Lohan beim Diebstahl einer 2.500 Dollar teuren Halskette aus einem Juweliergeschäft in Venice Beach, Kalifornien, erwischt. Das Juweliergeschäft verkaufte später Aufnahmen der Überwachungskamera an die Medien, die Lohan beim Anprobieren des Schmuckstücks zeigten. Die damals 24-Jährige wurde verhaftet und bekannte sich nicht schuldig. Sie wurde zu vier Monaten Haft verurteilt, verbüßte aber letztendlich nur 35 Tage unter Hausarrest in ihrem Haus in Los Angeles. Kim Richards, Star der Reality-TV-Serie „The Real Housewives of Beverly Hills“, wurde 2015 beim Diebstahl von Waren im Wert von 600 Dollar bei Target erwischt. Richards wurde gefasst und inhaftiert, kam aber gegen eine Kaution von 5.000 Dollar wieder frei. Der Reality-TV-Star erhielt Hausverbot bei Target und wurde zu 36 Monaten Bewährung verurteilt. Außerdem wurde Richards verpflichtet, an Treffen der Anonymen Alkoholiker teilzunehmen und 300 Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten.