Das Leben eines berühmten Musikers hat seine Höhen und Tiefen, und für manche gehören dazu auch Konflikte mit dem Gesetz. Es mag überraschen, aber einige Ihrer beliebtesten Künstler wurden mit Drogen erwischt. Im März 1976 wurde David Bowie zusammen mit Superstar Iggy Pop und der 20-jährigen Chi Wah Soo, die er zu einer Party eingeladen hatte, wegen Marihuana-Besitzes verhaftet. Chi Wah Soo erzählte die Geschichte schließlich 2019, nachdem sie sie jahrzehntelang geheim gehalten hatte. An jenem Abend saß die damals 20-Jährige in der ersten Reihe von Bowies Konzert in New York. Nach der Show lud der Rockstar sie zu einer Party ein, wo sie von der Polizei beim Kiffen erwischt wurden. Sie wurden zwar verhaftet, aber glücklicherweise nicht schwer angeklagt. 2012 wurde Snoop Dogg in Norwegen verhaftet, weil er mit acht Gramm Marihuana eingereist war. Der Rapper wurde auf dem Weg zu einem Musikfestival, bei dem er auftreten sollte, von zwei Drogenspürhunden an der Grenze aufgegriffen. Obwohl er kurzzeitig am Flughafen festgehalten wurde, trat Snoop Dogg schließlich doch noch auf dem norwegischen Festival auf. Die Festnahme führte jedoch zu einem 24-monatigen Einreiseverbot. 1980 reisten Paul McCartney und seine Partnerin Linda mit der Band Wings zu einer Tournee nach Japan. Bei der Landung wurde Pauls Gepäck vom Zoll durchsucht, wobei etwa 200 Gramm Cannabis gefunden wurden. McCartney wurde daraufhin am Flughafen festgenommen und wegen Schmuggels verhaftet. Glücklicherweise kam er nach nur neun Tagen Haft wieder frei, doch die Tournee musste abgesagt werden.