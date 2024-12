Lange Jahre für Tot geglaubt erfreut sich der Plattenspieler inzwischen wieder so großer Beliebtheit wie schon lange nicht mehr. Und der Aufwärtstrend geht Jahr für Jahr weiter nach oben. Schon bevor die Schallplatte wieder “trendy” wurde, hat Bernd Derscheid seinen Plattenspieler ausgepackt, und zwar in seinem eigenen Partykeller in Feucht.