Ben Stiller hat erzählt, wie Barack Obama reagierte, als er dem ehemaligen Präsidenten eine Rolle in seiner erfolgreichen Sci-Fi-Serie „Severance“ anbot. Der „Zoolander“-Star hatte gehofft, dass Obama die Stimme des animierten Lumon-Gebäudes übernehmen würde, das in einem Video zu sehen ist, das den Mitarbeitern der Serie gezeigt wird. Doch die Rolle ging schließlich an Keanu Reeves. Er wandte sich über einen gemeinsamen Kontakt an ihn, und seine Anfrage wurde an Obamas Anwalt weitergeleitet, der das Angebot per E-Mail übermittelte. Nur zwei Tage später erhielt Stiller eine Antwort von Obama, in der er sich für das Angebot bedankte und sagte, er sei zwar ein Fan der Serie, habe aber keine Zeit, die Rolle zu übernehmen. „Ich bekam eine E-Mail von Präsident Barack Obama zurück, in der stand: 'Hey, Ben, ich bin ein großer Fan der Serie, ich liebe die erste Staffel und kann die zweite Staffel kaum erwarten. [Ich] glaube nicht, dass ich in meinem Terminkalender Zeit dafür habe“, erklärte er bei einem Auftritt bei ‚Jimmy Kimmel Live‘. Stiller scherzte über Obamas Prioritäten und fragte: „Was ist wichtiger als das Voiceover für das animierte Gebäude in ‚Severance‘ zu machen?“ Er fügte hinzu, dass es trotzdem „ziemlich cool“ sei, dass Obama sich die Zeit genommen habe, zu antworten. Stiller lobte Reeves dafür, dass er die Rolle ernst genommen habe. Obwohl sie an verschiedenen Orten waren, haben sie eine komplette Aufnahmesitzung durchgeführt, wobei Reeves mehrere Takes ablieferte. Der 59-Jährige merkte an, dass die Zuschauer Reeves' Stimme vielleicht nicht sofort erkennen, aber sie verleiht der Figur ein „angeborenes Gefühl“.