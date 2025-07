Bella Ramsey hat als erste nicht-binäre Person, die mehr als eine Emmy-Nominierung erhalten hat, Geschichte geschrieben. Ramsey erhielt 2025 eine Nominierung als Herausragende Hauptdarstellerin in einer Dramaserie für „The Last of Us“ Staffel 2, nachdem sie 2023 für die gleiche Rolle in der ersten Staffel der Serie nominiert worden war. Obwohl Ramsey nicht-binär ist, sagte sie, dass geschlechtsspezifische Auszeichnungen immer noch „sehr wichtig“ sind und glaubt an die Beibehaltung von weiblichen und männlichen Schauspielkategorien. In einem Interview mit Louis Theroux äußerte Ramsey kürzlich den Wunsch nach einer „einfachen Lösung“, um Menschen zu ehren, die nicht dem binären Geschlechterschema entsprechen. Ramsey gab zu, dass sie sich in der Kategorie Schauspielerin unwohl fühlte und sagte: „Ich habe ein Bauchgefühl: "Das ist nicht ganz richtig".“ Ramsey fügte jedoch hinzu: „Ich nehme es einfach nicht zu ernst... es fühlt sich nicht wie ein Angriff auf meine Identität an.“ Zu den anderen Nominierten in dieser Kategorie gehören Kathy Bates, Angela Bassett, Britt Lower, Emma D'Arcy und Keri Russell. „The Last of Us“ erhielt in diesem Jahr 16 Nominierungen, womit sich die Gesamtzahl der Emmy-Nominierungen für zwei Staffeln auf 40 erhöht.