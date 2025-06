Ein Beamter des Heimatschutzes hat Kim Kardashian wegen ihrer Äußerungen zur Verurteilung der jüngsten ICE-Razzien, die Proteste in Los Angeles auslösten, scharf kritisiert. Der Reality-Star hatte auf Instagram eine Erklärung gepostet, in der sie die Verhaftungen von Einwanderern ohne Papiere kritisierte, die sie als „unschuldig“ und „hart arbeitend“ bezeichnete. "Ich bin in L.A. aufgewachsen und habe gesehen, wie tief Immigranten in das Gefüge dieser Stadt verwoben sind. Sie sind unsere Nachbarn, Freunde, Klassenkameraden, Arbeitskollegen und Familienmitglieder. Wir können nicht die Augen davor verschließen, wenn Angst und Ungerechtigkeit Menschen daran hindern, ihr Leben frei und sicher zu leben. Es MUSS einen BESSEREN Weg geben", so Kim Kardashian. Der Beitrag ging schnell viral und erntete Lob von einigen Unterstützern und scharfe Kritik von konservativen Persönlichkeiten, darunter Tricia McLaughlin von Homeland Security. McLaughlin antwortete auf X: „@KimKardashian, welchen dieser verurteilten Kinderschänder, Mörder, Drogenhändler und Vergewaltiger würden Sie gerne im Land behalten?“ McLaughlin fügte Fotos von vier Männern bei, die sie als „verurteilte illegale Kriminelle“ bezeichnete und die in den letzten 72 Stunden vom ICE abgeschoben worden waren. Während viele die Botschaft von Kardashian unterstützten, wiesen andere auf ihre Verbindungen zur Trump-Administration hin, unter anderem darauf, dass sie eine enge Freundin von Ivana Trump ist. Kardashian hat in der Vergangenheit auch mit Präsident Donald Trump bei der Reform der Strafjustiz zusammengearbeitet und sich unter anderem erfolgreich für die Begnadigung von Alice Johnson eingesetzt.