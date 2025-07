Das Anwaltsteam von Justin Baldoni hat den Antrag von Blake Lively abgelehnt, ihre bevorstehende Zeugenbefragung abzuhalten, und wirft ihr vor, ihren Prominentenstatus auszunutzen, um das Verfahren zu kontrollieren. Lively, 37, begründete den Wechsel mit der Angst vor Paparazzi, die ihr vor dem Büro von Baldonis Anwalt auflauern. In Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, argumentierten Baldonis Anwälte, dass es keine Beweise für diese Befürchtungen gebe und wiesen darauf hin, dass die Büros kaum einen Kilometer voneinander entfernt seien. Sie argumentierten auch, dass die Abhaltung der Befragung am von Lively bevorzugten Ort sie benachteiligen würde, da sie keinen privaten Raum hätten, um während der Sitzung zu diskutieren. Baldonis Anwälte erklärten, dass Livelys angeblicher „Einsatz ihres Prominentenstatus“ es ihr ermöglicht habe, „die Kontrolle“ über den Film zu übernehmen, und fügten hinzu, dass „die Wutausbrüche ihres Anwalts keinen Platz“ vor Gericht hätten. Livelys Vertreter hatten zuvor Baldonis Anwalt Bryan Freedman vorgeworfen, den Fall in ein Spektakel verwandeln zu wollen, und sogar behauptet, er habe über den Verkauf von Eintrittskarten für die Befragung gescherzt. Ein Sprecher der Schauspielerin erklärte gegenüber People, dass es sich bei dem Streit um eine „ernste Angelegenheit von sexueller Belästigung und Vergeltung“ handele, die es verdiene, als solche behandelt zu werden. Lively verklagte Baldoni, 41, wegen angeblicher sexueller Belästigung am Set ihres Films „Nur noch ein einziges Mal“ und verklagte auch ihre Publizisten, weil sie angeblich eine Verleumdungskampagne gegen sie gestartet hatten. Baldoni hat die Vorwürfe bestritten und zuvor eine Verleumdungsklage gegen Lively und ihren Ehemann Ryan Reynolds eingereicht, die kürzlich von einem Richter abgewiesen wurde.