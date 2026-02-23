Die BAFTA-Filmpreisverleihung 2026 wurde gestört, als der Tourette-Aktivist John Davidson wiederholt Beleidigungen und Beschimpfungen aus dem Publikum rief. Davidson inspirierte den BAFTA-nominierten Film „I Swear“, für den Robert Aramayo den Preis als Bester Hauptdarsteller für seine Darstellung Davidsons gewann. Der Film, unter der Regie von Kirk Jones, erzählt die Geschichte eines Mannes mit Tourette-Syndrom, das unwillkürliche Bewegungen oder Lautäußerungen, darunter auch plötzliches Fluchen, verursacht. Bereits in den ersten Minuten rief Davidson Sätze wie „Langweilig“ und „Bullshit“, unterbrach damit organisatorische Durchsagen und rief hörbare Reaktionen im Publikum hervor. Später schrie er während einer Rede der BAFTA-Vorsitzenden Sara Putt „Halt die Fresse!“ und rief eine rassistische Beleidigung, während die „Sinners“-Stars Michael B. Jordan und Delroy Lindo auf der Bühne waren. Davidson verließ die Royal Festival Hall nur 25 Minuten nach Beginn der Zeremonie. Laut Variety verließ er die Veranstaltung freiwillig und wurde nicht von der BAFTA dazu aufgefordert. Nach Davidsons Abgang erklärte Moderator Alan Cumming dem Publikum: „Die Tics, die Sie heute Abend gehört haben, sind unwillkürlich“, fügte aber hinzu: „Wir entschuldigen uns, falls Sie sich heute Abend beleidigt gefühlt haben.“ Die Produktionsdesignerin von „Sinners“, Hannah Beachler, schrieb später auf X: „Ich weiß, wir müssen das mit Würde angehen“, kritisierte aber die „unbegründete Entschuldigung ‚falls Sie sich beleidigt gefühlt haben‘“. Bei der Entgegennahme seines Preises unterstützte Aramayo Davidson und nannte ihn „den bemerkenswertesten Mann, den ich je getroffen habe“. Er fügte hinzu, dass Menschen mit Tourette-Syndrom „Unterstützung und Verständnis brauchen“.