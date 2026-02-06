Vor Bad Bunnys Halbzeitshow beim Super Bowl 2026 hält der puertoricanische Star die Details seines Auftritts streng geheim. Der Rapper wird mit der ersten spanischsprachigen Halbzeitshow Geschichte schreiben, nachdem er mit seinem bahnbrechenden Album „Debi Tirar Mas Fotos“ den Grammy für das Album des Jahres gewonnen hat. Auf der Pressekonferenz zur Halbzeitshow versprach er, seine Kultur zu präsentieren, verriet aber keine Details zur Show: „Ich möchte natürlich viel von meiner Kultur auf die Bühne bringen.“ „Ich will nichts spoilern“, sagte er bei der Apple Music-Veranstaltung und fügte hinzu: „Es wird lustig und eine richtige Party.“ Bad Bunny betonte, dass Tanzen für die Zuschauer der Show wichtiger sei als die Sprache. „Es ist besser, wenn sie tanzen lernen“, sagte er zu Ebro Darden und Zane Lowe von Apple Music. Diese Aussage steht im Widerspruch zu seinem Monolog bei „Saturday Night Live“, wo er seinen Fans scherzhaft sagte, sie hätten vier Monate Zeit, Spanisch zu lernen, bevor er auftrete. Auf die Frage nach möglichen Überraschungsgästen schwieg Bad Bunny. „Das werde ich euch nicht verraten.“ Zum Schluss bedankte er sich für die Unterstützung seiner weltweiten Fans: „Es gibt so viele Menschen auf der ganzen Welt, die mich lieben, nicht nur Latinos.“