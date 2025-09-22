Bad Bunny beendete seinen rekordverdächtigen 31-Nächte-Aufenthalt in San Juan in der El Choli Arena mit einem fast vierstündigen Finale, das weltweit live gestreamt wurde. Der puerto-ricanische Superstar holte Marc Anthony auf die Bühne, feierte mit Jowell & Randy sowie Ñengo Flow und ehrte die reiche kulturelle Geschichte der Insel. Amazon Music verkündete, dass das Konzert „Una Más“, das auf Prime Video und Twitch verfügbar war, einen neuen Rekord als meistgesehene Einzelkünstler-Performance auf der Plattform aufgestellt hat. Bad Bunny sagte, er werde immer die „gleiche Leidenschaft“ und „Liebe“ für seine Arbeit haben und drückte zudem seine Liebe zu Puerto Rico und seinen Eltern aus. Das Finale wurde von Gastauftritten von Dei V, RaiNao, Arcángel und De La Ghetto begleitet, die gemeinsam mit Bad Bunny auftraten. Der Livestream markiert den Beginn von Bad Bunnys mehrjähriger Partnerschaft mit Amazon. Die Partnerschaft wird die Good Bunny Foundation unterstützen, die sich für die Entwicklung Puerto Ricos durch Bildung, Technologie, Landwirtschaft und Wirtschaftsprogramme einsetzt. Rocío Guerrero, eine Amazon-Music-Managerin, sagte, die Partnerschaft verbinde „globale Zuschauer mit diesem historischen Moment und stärkt gleichzeitig die puerto-ricanischen Gemeinschaften.“ Die Show endete mit einem emotionalen Duett von Bad Bunny und Marc Anthony zu „Preciosa“ unter der puerto-ricanischen Flagge, um das musikalische Erbe der Insel zu feiern.