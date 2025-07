Die Sängerin Azealia Banks hat den UFC-Star Conor McGregor beschuldigt, ihr an seinem 37. Geburtstag „unaufgefordert“ Nacktfotos und Drohbotschaften geschickt zu haben. „Ich und Conor McGregor schicken uns seit 2016 unaufgefordert Nacktfotos. LOL“, schrieb sie auf X. „Ich habe den Kobold nie getroffen“, fügte sie hinzu und machte sich über seinen Geburtstag lustig, indem sie sagte, er wolle, dass jeder „die Kerze ausbläst“. Banks beschuldigte McGregor, ihr explizite Bilder geschickt und sie bedroht zu haben. In einer Nachricht soll er geschrieben haben: „Sei keine Ratte, denn alle Ratten werden gefangen“. In einem inzwischen gelöschten Post teilte sie die angeblichen Nacktfotos und bezeichnete seine Drohungen als lächerlich: „Krumme D**k-Bilder und dann drohen, damit sie nichts verrät" „N***a, weißt du, wer zum Teufel ich bin? Wie willst du mich wirklich mit dem Kartoffelbauern-D**k sexuell belästigen und mir dann drohen, es nicht zu sagen???? Honey..... [...]“, so Azealia Banks. McGregor ist derzeit mit Dee Devlin verlobt, seiner langjährigen Partnerin und Mutter der vier gemeinsamen Kinder. Devlin hat öffentlich zu McGregor gestanden, auch als die jüngsten Fotos, auf denen er eine geheimnisvolle Frau in Florida küsst, erneut für Aufmerksamkeit sorgten.