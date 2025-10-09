Dolly Partons Schwester Freida bittet Fans um Gebete für die Country-Sängerin, die kürzlich ihre Las-Vegas-Shows aus gesundheitlichen Gründen verschoben hat. „Letzte Nacht war ich die ganze Nacht wach und habe für meine Schwester Dolly gebetet“, schrieb Freida in einem Facebook-Post, den sie mit den Fans teilte. „Viele von euch wissen, dass sie sich in letzter Zeit nicht besonders gut gefühlt hat“, fügte sie hinzu und zeigte sich besorgt um das Wohlbefinden der 79-jährigen Country-Legende. „Ich glaube fest an die Kraft des Gebets“, schrieb sie weiter. „Ich fühle mich dazu geführt, die ganze Welt, die sie liebt, darum zu bitten, Gebetskämpfer zu sein und mit mir zu beten.“ „Gott schütze dich, meine Schwester Dolly. Wir alle lieben dich!“, fügte Freida hinzu und beendete ihre Botschaft mit einem hoffnungsvollen Ton. Ein Sprecher sagte gegenüber CBS News, dass Dolly sich bald über Social Media selbst zu Wort melden werde, um „auf die Sorge aller einzugehen". Dolly hatte kürzlich ihre für Dezember geplanten Las-Vegas-Auftritte verschoben. Grund sind „gesundheitliche Herausforderungen”, die in den kommenden Wochen „einige medizinische Eingriffe“ erforderlich machen werden. Auf Instagram schrieb sie, dass sie „nicht genug Zeit habe, sich auf die Shows vorzubereiten oder zu proben“ und verschob die Konzerte auf September nächsten Jahres.