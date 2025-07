Ein Arzt, der im Zusammenhang mit dem Tod von Matthew Perry angeklagt war, ist vor einem Gericht in Los Angeles erschienen und hat sich im Fall der tödlichen Ketamin-Überdosierung des „Friends“-Schauspielers schuldig bekannt. Dr. Salvador Plasencia bekannte sich in vier Fällen der Ketamin-Verbreitung schuldig. Ihm drohen bis zu 40 Jahre Haft in einem Bundesgefängnis. Er wurde im August 2024 zusammen mit Jasveen Sangha, der sogenannten „Ketamin-Königin“ von North Hollywood, verhaftet. Ihr Prozess steht noch aus. „Dr. Plasencia zeigt tiefe Reue“ und wird „freiwillig seine ärztliche Zulassung abgeben, da er erkannt hat, dass er Herrn Perry nicht geschützt hat“, sagte seine Anwältin Karen L. Goldstein. Plasencia gab zu, Perry außerhalb des Long Beach Aquariums und später in Perrys Haus Ketamin injiziert zu haben, woraufhin der Blutdruck des Schauspielers „in die Höhe schoss“ und er „verstarb“. Trotz Perrys Reaktion hinterließ Plasencia „weitere Ampullen Ketamin“ bei seinem Assistenten Kenneth Iwamasa, wohl wissend, dass dieser Perry die Droge injizieren würde, heißt es in der Vereinbarung. Die Staatsanwaltschaft sagt, dass Plasencia und ein weiterer Arzt, Mark Chavez, Perry 20 Ampullen für 55.000 Dollar verkauft haben, wobei sie jeweils 2.000 Dollar für Ampullen verlangten, die nur 12 Dollar kosteten. Der stellvertretende US-Staatsanwalt Ian Yanniello sagte, Plasencia habe „im Wesentlichen als Drogendealer auf der Straße gehandelt ... an jemanden, von dem er wusste, dass er süchtig war“. Perry starb am 28. Oktober 2023 an den akuten Auswirkungen von Ketamin. Er wurde mit dem Gesicht nach unten in einem Whirlpool in seinem Haus gefunden.