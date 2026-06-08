Von Chart-Hits bis hin zu ihrer Hauptrolle als Glinda in „Wicked“ scheint Ariana Grande oft ihren Traum zu leben. Doch hinter dem Erfolg verbirgt sich, dass die Sängerin im Laufe ihres Lebens einige sehr persönliche Herausforderungen meistern musste. Eine der frühesten Schwierigkeiten betraf ihre Beziehung zu ihrem Vater, Edward Butera. Nachdem sich ihre Eltern trennten, als sie erst acht Jahre alt war, verschlechterte sich Grandes Verhältnis zu ihrem Vater, und die beiden waren mehrere Jahre lang entfremdet. Gegenüber Seventeen beschrieb Grande diese Zeit als „das Schwierigste, was ich je durchmachen musste“. Glücklicherweise konnten sie ihre Beziehung im Laufe der Zeit wieder aufbauen, und Butera war bei ihrer Hochzeit mit Dalton Gomez im Jahr 2021 anwesend. 2014 erlitt Grande einen weiteren schweren Verlust, als ihr geliebter Großvater Frank nach einem Kampf gegen Krebs starb. Die Sängerin beschrieb seinen Tod später in einem Post auf X als „das Schlimmste, was man sich vorstellen kann“. Drei Jahre später ereignete sich nach Grandes Konzert in der Manchester Arena in England erneut eine Tragödie. Der tragische Bombenanschlag von 2017 forderte 22 Menschenleben und verletzte viele weitere. Daraufhin organisierte Grande das Benefizkonzert „One Love Manchester“ und half so, Millionen für die Opfer und ihre Familien zu sammeln. 2018 starb ihr damaliger Freund, der Rapper Mac Miller, im Alter von 26 Jahren an einer versehentlichen Drogenüberdosis. Die beiden verband jahrelang eine enge Freundschaft, und Grande gab später gegenüber der Vogue zu, dass sie der Verlust zutiefst erschüttert hatte. Vor Kurzem verstarb im Juni 2025 ihre Großmutter Marjorie Grande, die Ariana oft liebevoll „Nonna“ nannte, im Alter von 99 Jahren. Grande sprach oft über ihre enge Beziehung und holte Nonna sogar bei ihrem Auftritt mit „God Is a Woman“ bei den MTV Video Music Awards 2018 auf die Bühne.