Angie Scherzberg wurde als Sportsympathie-Gewinnerin des Jahres im Land Brandenburg ausgezeichnet. Im Interview spricht sie darüber, was ihr diese Ehrung bedeutet, warum das Ehrenamt im Sport unverzichtbar ist und wie viel Engagement hinter der täglichen Vereinsarbeit steckt. Sie erzählt von ihrem Einsatz beim KSC Asahi Spremberg, von Herausforderungen im Breitensport, finanziellen Engpässen und davon, was Vereine brauchen, um auch künftig Ehrenamtliche zu gewinnen. Ein ehrliches, authentisches Gespräch über Motivation, Dankbarkeit und die große Bedeutung des Ehrenamts für den Sport in Brandenburg.