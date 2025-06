Angelina Jolie, die sich als eine der einflussreichsten und vielseitigsten Persönlichkeiten Hollywoods etablierte, feierte am 4. Juni ihren 50. Geburtstag. Die preisgekrönte Schauspielerin, Regisseurin, humanitäre Aktivistin und Mutter von sechs Kindern inspiriert mit ihrer Karriere, die von Talent, Mut und sozialem Engagement geprägt ist. Entdecken Sie 5 interessante Fakten über die Schauspielerin: Die 1975 in Los Angeles als Tochter der Schauspieler Jon Voight und Marcheline Bertrand geborene Jolie begann ihre künstlerische Laufbahn im Alter von 16 Jahren, als sie in Musikvideos und Studentenfilmen mitwirkte. Nach den Dreharbeiten zu „Tomb Raider“ in Kambodscha entwickelte Jolie eine starke Verbindung zu dem Land und adoptierte ihren ersten Sohn Maddox von dort. Sie gründete in der Region eine Stiftung zum Schutz der Umwelt. Angelina Jolie spricht mehrere Sprachen, darunter Französisch und ein wenig Khmer. Sie hat auch ihre Kinder ermutigt, verschiedene Sprachen zu lernen - jedes von ihnen spricht eine andere Sprache, wie Koreanisch, Russisch und Arabisch. Abseits der Leinwand ist Jolie für ihr humanitäres Engagement bekannt. Seit 2001 arbeitet sie mit dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) zusammen und hat mehr als 60 Einsätze in Konfliktgebieten durchgeführt. Inmitten der Auseinandersetzungen um ihre Scheidung von Brad Pitt haben einige ihrer Kinder beschlossen, ihren väterlichen Nachnamen abzulegen und nur noch „Jolie“ zu tragen. Die Schauspielerin unterstützt diese Entscheidungen.