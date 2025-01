Die Liste der Moderatoren für die Golden Globe Awards 2025 ist voll mit Hollywood-Stars. Die für einen Emmy nominierte Komikerin, Schauspielerin und Moderatorin Nikki Glaser moderierte die Show und schrieb damit als erste Frau, die die Golden Globes alleine moderiert, Geschichte. Zu den Moderatoren der diesjährigen Preisverleihungsshow gehörten unter anderem: Andrew Garfield, Anthony Mackie, Anthony Ramos, Anya Taylor-Joy, Ariana DeBose, Aubrey Plaza, Auliʻi Cravalho, Awkwafina, Brandi Carlile, Catherine O'Hara, Colin Farrell, Colman Domingo, Demi Moore, Dwayne Johnson. Weitere Stars wie Elton John, Kaley Cuoco, Miles Teller, Vin Diesel, Melissa McCarthy, Nicolas Cage, Gal Gadot, Sarah Paulson, Seth Rogen und andere überreichten ebenfalls Preise. „Emilia Pérez“ führte die Liste der Nominierungen mit 10 Nominierungen an, die höchste Nominierung aller Filme und Fernsehsendungen. Die 10 Nominierungen des Films stellen einen neuen Rekord für eine Komödie oder einen Musikfilm dar und übertreffen damit Barbie, der letztes Jahr neun Nominierungen erhielt. „The Brutalist“ wurde mit sieben Nominierungen bedacht, ‚Conclave‘ erhielt sechs Nominierungen, und sowohl ‚Anora‘ als auch ‚The Substance‘ wurden mit jeweils fünf Nominierungen bedacht. Bei den TV-Nominierungen liegt „The Bear“ mit fünf Nennungen an der Spitze, gefolgt von „Only Murders in the Building“ und „Shogun“ mit jeweils vier Nennungen.