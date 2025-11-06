Nach seinem Ausschluss aus der britischen Königsfamilie wird Andrew Mountbatten-Windsor zumindest eine Auszeichnung behalten dürfen – seine „Falklands War campaign” Medaille. Nachdem König Charles ihm seine royalen Titel aberkannt hat, darf der 65-jährige Andrew seine militärische Auszeichnung behalten. Andrew diente während des Falklandkriegs 1982, als Argentinien das britische Überseegebiet vor der Küste Südamerikas besetzte, als Hubschrauber-Copilot. Die South Atlantic Medal Association erklärt, dass die Medaille diejenigen ehrt, die sich an den Operationen „zur Befreiung von Südgeorgien und den Falklandinseln” beteiligt haben. In den letzten Jahren hat Andrew seine militärischen Ränge, sein Herzogtum und seinen Ritterstand verloren. Sein letzter Titel, Vizeadmiral, wurde kürzlich vom britischen Verteidigungsminister John Healey aberkannt. Andrew verzichtete kürzlich auf seine königlichen Titel aufgrund anhaltender Missbrauchsvorwürfe im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein und neuen Behauptungen, die in den Memoiren der Anklägerin Virginia Giuffre vorgebracht wurden. Andrew sagte damals in einer Erklärung: „Ich werde meinen Titel und die mir verliehenen Ehren nicht mehr verwenden“, fügte jedoch hinzu: „Ich weise die gegen mich erhobenen Vorwürfe entschieden zurück.“