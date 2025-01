Amazon hat angekündigt, dass sein Prime Video-Dienst einen Dokumentarfilm über Melania Trumps Leben veröffentlichen wird, der hinter die Kulissen blickt. Der Film, der von Frau Trump produziert wird, soll noch in diesem Jahr in die Kinos kommen und auf Prime Video gestreamt werden. Die Dreharbeiten begannen im Dezember nach dem Wahlsieg von Donald Trump. Amazon äußerte sich begeistert darüber, diese „einzigartige Geschichte“ zu erzählen. Der Dokumentarfilm wird unter der Regie von Brett Ratner gedreht, der für Filme wie „Rush Hour“ und „The Revenant“ bekannt ist. Ratner war bereits in der Vergangenheit mit Kontroversen konfrontiert, darunter Vorwürfe der sexuellen Belästigung und des Fehlverhaltens, die er jedoch bestritten hat. Die Ankündigung unterstreicht die Verbesserung der Beziehungen zwischen Amazon-Gründer Jeff Bezos und Donald Trump. Einst von Spannungen wegen politischer Berichterstattung und geschäftlichen Streitigkeiten geprägt, spendete Amazon kürzlich 1 Million Dollar an Trumps Antrittsfonds. Bezos, der Trumps neuer Amtszeit optimistisch entgegensieht, hat sein Interesse an einer Zusammenarbeit mit der Regierung in Regulierungsfragen bekundet. Frau Trump, die im vergangenen Jahr einen Memoiren-Bestseller veröffentlicht hat, nimmt mit dem Dokumentarfilm, der ihren persönlichen Einfluss auf die Darstellung ihres Lebens widerspiegeln soll, eine öffentlichere Rolle ein. Amazon, das die Exklusivrechte hält, wird weitere Details bekannt geben, sobald die Produktion fortgeschritten ist.