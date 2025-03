James Bond wird unter der kreativen Kontrolle von Amazon MGM Studios nach der Übernahme der Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson ein britischer Mann bleiben, wie britische Medien berichten. Die 'Daily Mail' berichtet, dass ein internes Memo des Studios bestätigt, dass sich das Geschlecht und die Nationalität des Spions trotz der Spekulationen über Bonds Zukunft nicht ändern werden. Seit seinem Debüt in 'Dr. No' von 1962 ist Bond zu einer Ikone des Kinos geworden. Albert 'Cubby' Broccoli produzierte die Serie ursprünglich mit seiner Tochter Barbara Broccoli und seinem Stiefsohn Michael G. Wilson. Wilson übernahm später die Regie und machte sie zu einem Milliarden-Dollar-Erfolg. Der jüngste Film, „No Time to Die“ (2021), war Daniel Craigs fünfter und letzter Auftritt als 007. Broccoli hat sich mit der Auswahl seines Nachfolgers Zeit gelassen. Die Übernahme der MGM Studios durch Amazon, die auch den Anteil an den Bond-Rechten (gemeinsam mit EON) umfasste, führte zu kreativen Differenzen, die im letzten Monat in der Übernahme gipfelten. Inmitten der Spekulationen über Amazons Pläne erklärte ein Insider, dass „Amazon sich verpflichtet, den Geist von Bond am Leben zu erhalten“ und sicherzustellen, dass er britisch oder Commonwealth und männlich bleibt. Zukünftige Pläne für das Franchise, einschließlich möglicher Spin-Offs oder Prequels mit Figuren wie Miss Moneypenny, Q oder M, sind noch unbestätigt.