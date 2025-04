Der 'White Lotus'-Star Aimee Lou Wood hat 'Saturday Night Live' für einen Sketch kritisiert, der in einer Episode ausgestrahlt wurde und bezeichnete ihn als „gemein und unlustig“. In einer Instagram-Story sagte die Schauspielerin, dass es einen „clevereren, nuancierteren und weniger billigen Weg“ geben müsse, um die HBO-Show zu parodieren. Der Sketch mit dem Titel 'White POTUS' stellte US-Präsident Donald Trump und seine Familie im Urlaub in Thailand vor und parodierte damit 'White Lotus' Staffel 3. James Austin Johnson spielte Trump, Jon Hamm war Robert F. Kennedy Jr., der über die Entfernung von Fluorid aus dem Trinkwasser scherzte. Sarah Sherman, die eine unpolitische Figur mit übertrieben falschen Zähnen spielte, antwortete: „Fluorid, was ist das?“ Viele, darunter auch Wood, sahen in Shermans Rolle eine Anspielung auf Woods natürliches Lächeln, das in der letzten Staffel übermäßig kritisch beäugt worden war. Die Schauspielerin hat zuvor ihre Frustration darüber zum Ausdruck gebracht, dass der Fokus auf ihre Zähne oft ihre Arbeit überschattet. In 'White Lotus' spielt Wood Chelsea, eine freigeistige Frau, die mit ihrem älteren Freund Rick, gespielt von Walton Goggins, Urlaub macht. Während die meisten Figuren in dem Sketch auf realen politischen Persönlichkeiten basierten, war dies bei Sherman nicht der Fall, was von den Zuschauern als gezielte Anspielung kritisiert wurde. Wood stellte später klar, dass sie Sherman nicht die Schuld gab, sondern das Konzept des Sketches kritisierte. „Der Rest des Sketches bestand darin, sich aufzubäumen und ich/Chelsea war die Einzige, die niedergemacht wurde“, schrieb sie und fügte hinzu, dass sie „Tausende“ von unterstützenden Nachrichten erhalten habe, darunter auch Entschuldigungen von SNL. In dem Sketch traten auch die SNL-Absolventen Beck Bennett und Alex Moffatt auf, sowie der musikalische Gast Lizzo als Belinda von 'White Lotus'.