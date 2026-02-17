Hollywood trauert um den Schauspieler Robert Duvall. Der Oscarpreisträger verstarb im Alter von 95 Jahren und hinterließ ein Vermächtnis, das Generationen von Künstlern prägte. Adam Sandler, der mit Duvall in „Hustle“ spielte, schrieb auf X, dass er „unglaublich witzig“, „unglaublich stark“ und „einer der größten Schauspieler aller Zeiten“ gewesen sei. Viola Davis würdigte Duvall, ihren Co-Star aus dem Film „Widows“ (2018), auf Instagram Threads. Sie nannte es eine „Ehre“, mit ihm zusammenzuarbeiten. Walton Goggins, der 1997 in dem Film „The Apostle“ an der Seite von Duvall zu sehen war, nannte ihn auf Instagram „den größten Geschichtenerzähler aller Zeiten“. Goggins teilte Fotos vom Set und fügte hinzu: „Das Privileg, mit diesem Mann arbeiten zu dürfen, war die wichtigste Erfahrung meines Lebens. Er war mein Leitstern, mein Held.“ Michael Keaton, der mit Duvall in Ron Howards Film „The Paper“ zusammenarbeitete, schrieb auf Instagram, Duvall sei „die Verkörperung von Größe als Schauspieler“ gewesen. Duvalls Co-Stars aus „Der Pate – Teil II“, Al Pacino und Robert De Niro, gaben gegenüber der Associated Press Statements ab, in denen sie ihren langjährigen Freund würdigten. „Es war mir eine Ehre, mit Robert Duvall gearbeitet zu haben“, sagte Pacino. „Sein phänomenales Talent wird unvergessen bleiben. Ich werde ihn vermissen.“ „Gott segne Bobby“, schrieb De Niro. „Ich hoffe, ich werde 95 Jahre alt. Möge er in Frieden ruhen.“