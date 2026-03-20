ABC hat die 22. Staffel von „The Bachelorette“ wenige Tage vor der geplanten Premiere abgesetzt, nachdem die Vorwürfe häuslicher Gewalt gegen Hauptdarstellerin Taylor Frankie Paul erneut in die Kritik geraten waren. Der Sender traf die Entscheidung, nachdem ein 2023-Video aufgetaucht war, das Paul angeblich zeigt, wie sie während eines Streits vor ihrer Tochter einen Stuhl nach Ex-Partner Dakota Mortensen wirft. Zum Zeitpunkt des Vorfalls wurde Paul wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und häuslicher Gewalt in Anwesenheit eines Kindes festgenommen und angeklagt. „Angesichts des heute veröffentlichten Videos haben wir beschlossen, die neue Staffel von ‚The Bachelorette‘ vorerst nicht auszustrahlen. Unser Fokus liegt darauf, die Familie zu unterstützen“, sagte ein Sprecher von Disney Entertainment Television. In einer Stellungnahme erklärte Pauls Sprecherin, sie sei „sehr dankbar für die Unterstützung von ABC, da die Sicherheit ihrer Familie für sie oberste Priorität hat.“ In der Erklärung heißt es, sie habe jahrelang schwere psychische und physische Misshandlungen erlitten und gewinne nun die Kraft, sich ihrem Ankläger zu stellen. Weiter heißt es, dass „zu viele Frauen im Stillen leiden“ und ihr bisheriges Schweigen sei durch die Angst vor weiteren Misshandlungen, Vergeltungsmaßnahmen und öffentlicher Bloßstellung motiviert gewesen. Die Kontroverse kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Hulu die Produktion von „The Secret Lives of Mormon Wives“ aufgrund von Vorwürfen häuslicher Gewalt gegen Paul und Mortensen unterbrochen hat. ABC hat noch nicht bestätigt, ob und wann die Staffel von „The Bachelorette“ ausgestrahlt wird.