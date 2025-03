Der amerikanische Rapper Curtis James Jackson, besser bekannt als 50 Cent, hat die jüngsten Gerüchte über seine Verwicklung in eine angebliche Schießerei als „Fake News“ abgetan. Der Rapper bestritt jegliche Beteiligung an der angeblichen Schießerei, die Anfang des Monats in Hollywood stattgefunden haben soll. Der „In Da Club“-Rapper wandte sich an die sozialen Medien, um die Gerüchte über seine Beteiligung an der Schießerei zu entkräften. Der Rapper postete einen Screenshot eines TMZ-Artikels, in dem fälschlicherweise behauptet wurde, er sei ins Krankenhaus eingeliefert worden. In der Bildunterschrift des Instagram-Posts schrieb der „Power“-Star: „Macht euch keine Sorgen, ich werde es schaffen, denn das sind Fake News“. Besorgte Fans stürzten sich auf den Kommentarbereich des Posts, um ihre Erleichterung zu zeigen, wobei ein Nutzer kommentierte: „ Mach mir nie wieder so einen Schreck. K danke BYE“. Ein anderer zitierte seine Hit-Single 'Many Men (Wish Death)' aus dem Jahr 2003. Viele Fans verwiesen auch auf den berüchtigten Vorfall aus dem Jahr 2000, als der Rapper vor dem Haus seiner Großmutter neun Mal angeschossen wurde.