Die Moderatoren der diesjährigen Oscar-Verleihung, die am 2. März stattfinden wird, wurden jetzt bekannt gegeben. Die zum ersten Mal für den Oscar nominierte Selena Gomez wird einen Preis überreichen, ebenso wie Ben Stiller, Oprah Winfrey, Lily-Rose Depp, Goldie Hawn und Sterling K. Brown. Willem Dafoe, Ana de Armas, Connie Nielsen und Joe Alwyn werden ebenfalls Preise bei der 97. jährlichen Oscar-Verleihung überreichen. Nick Offerman wird die Preisverleihung moderieren, während Conan O'Brien die Verleihung leiten wird. Diese neu angekündigten Moderatoren gesellen sich zu bereits bestätigten Stars wie Halle Berry, Penélope Cruz und Scarlett Johansson. Die Academy setzt ihre Tradition fort, die Preise von den Schauspielern des letzten Jahres überreichen zu lassen: Cillian Murphy, Emma Stone, Robert Downey Jr. und Da'Vine Joy Randolph werden auf der Bühne stehen. „Emilia Pérez“ von Netflix führt die Liste der Nominierungen mit 13 Nominierungen an, trotz der jüngsten Kontroversen. Die Organisatoren erklärten, dass die diesjährige Show „die Arbeit feiern wird, die uns als globale Filmgemeinschaft vereint, und diejenigen würdigen wird, die so tapfer gegen die Waldbrände gekämpft haben.“