Jedes Jahr stellt das Unterhaltungsmarketingunternehmen Distinctive Assets luxuriöse Geschenktüten für die Oscar-Nominierten zusammen, so auch in diesem Jahr. Die Oscar-Nominierten des Jahres 2025 erhalten eine Geschenktüte im sechsstelligen Bereich, die Luxusreisen nach Sri Lanka, auf die Malediven und nach Barcelona enthält. Außerdem erhalten sie eine ArtLipo-Body-Contouring-Behandlung von Dr. Thomas Su, die gesamte Hautpflegeserie von Miage und eine 500-Dollar-Mitgliedschaft bei Function Health. Außerdem erhalten sie ein Buch im Wert von 950 Dollar mit dem Titel „Journey of Iceland - From Darkness to Light“ (Reise durch Island - von der Dunkelheit zum Licht) und ein Schmuckstück aus der Bar von OMGIGI. Die Taschen enthalten auch eine Bright Harbor-Mitgliedschaft, die den Opfern der Waldbrände in Los Angeles Unterstützung im Wert von 1 Million Dollar bietet, sowie Preisnachlässe für Bauarbeiten von Maison Contractors. Zu den diesjährigen Nominierten gehören Ralph Fiennes, Timothée Chalamet, Sebastian Stan, Cynthia Erivo, Karla Sofía Gascón und Demi Moore. Emilia Pérez führt die diesjährigen Nominierungen mit 13 Nominierungen an, während Wicked und The Brutalist mit jeweils 10 Nominierungen dicht dahinter folgen. Die 97. Oscar-Verleihung, die von Conan O'Brien moderiert wird, findet am 2. März im Dolby Theatre statt.