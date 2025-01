Die Verleihung der Critics Choice Awards wurde aufgrund der Waldbrände, die Los Angeles verwüstet haben, zum zweiten Mal verschoben. Ursprünglich für Sonntag, den 12. Januar, geplant und dann auf den 26. Januar verschoben, soll die Zeremonie nun im Februar stattfinden. Die Waldbrände in Los Angeles haben viele Preisverleihungen durcheinander gebracht, darunter die ABC Eddie Awards, die Nominierungen der International Cinematographers Guild und andere. Auch mehrere Filmpremieren wurden verschoben, darunter die Premieren von „Wolf Man“, „Unstoppable“ und „Back In Action“. Die Grammys werden auch im nächsten Monat stattfinden, allerdings wurden viele Partys und Veranstaltungen im Zusammenhang mit den Grammys abgesagt. Die Oscar-Verleihung findet im März statt, aber die Akademie hat den Abstimmungszeitraum verlängert und die Bekanntgabe der Nominierungen zweimal verschoben. Auch die Producers Guild of America hat die Bekanntgabe ihrer Nominierungen aufgrund der Waldbrände verschoben.