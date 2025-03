Die besten Snowboard Talente aus aller Welt versammelten sich vom 23. - 28. März 2025 am Kitzsteinhorn in Zell am See – Kaprun (AUT) für die World Rookie Snowboard Finals. Die 20. Jubiläumsauflage versammelte die 120 besten Nachwuchs-Snowboarder aus 24 Ländern. Einige der weltbesten Rider feierten ihre ersten Erfolge auf der World Rookie Tour, unter ihnen auch Kokomo Murase (JPN), die frischgebackene Big Air Weltmeisterin 2025. Kokomo gewann das World Rookie Finale ganze drei Mal, von 2016 bis 2018.