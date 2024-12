Vom 12. bis 14. Dezember kämpften einige der weltbesten Beachvolleyballer um die Titel beim Queen & King of the Court 2024. Es ist das vierte Jahr in Folge, dass ein Saison Finale in der Aspire Zone in Doha ausgetragen wurde. Bei den Herren wurden drei Athleten gekrönt, eine Premiere in der Geschichte von Queen & King of the Court. Stefan Boermans musste im Finale nach zwei Runden aufgeben und wurde durch seinen Landsmann Steven van de Velde ersetzt. Yorick de Groot und sein neuer Partner holten sich überraschend den Titel. Das deutsche Duo Clemens Wickler und Nils Ehlers gewinnt Silber und die Bronzemedaillen gingen an die Franzosen Calvin Aye und Rémi Bassereau. Bei den Frauen triumphierten die Französin Lézana Placette und Sandra Ittlinger aus Deutschland, nachdem sie sich in einem knappen Finale gegen die Deutschen Cinja Tillmann und Svenja Müller durchgesetzt hatten. Das Niederländische Duo Katja Stam und Wies Bekhuis schafften es als Dritte auf das Podium.