Sonntag Abend fand vor ausverkauftem Haus in der Active City Arena das Finale von „Queen & King of the Court Hamburg“ statt. Tausende Fans erlebten das ganze Wochenende über Beachvolleyball auf Weltklasseniveau, wobei deutsche Stars und internationale Elite-Teams für ein unvergessliches Spektakel sorgten. Nach einem spannenden Finaltag wurden Devon Newberry & Savvy Simo (Cory) (USA) sowie das lettische Duo Martins Plavins & Kristians Fokerots, Europameister 2024, zu den neuen Queens und Kings von Hamburg gekrönt. Für beide Teams ist dies der erste Queen & King of the Court Titel.