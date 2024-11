Die Big Air 2025 Saison der Qatar Airways GKA Kite World Tour beginnt mit einem Paukenschlag, wenn die TwinTip Division ihr Debüt am legendären brasilianischen Kiteboarding Spot Jericoacoara gibt. In den ersten Runden des Copa Kitley GKA Big Air Kite World Cup Jericoacoara gab es einige Überraschungen und Überraschungen. Die Weltmeisterin Zara Hoogenraad (NED) muss sich in ihrem Heat mit dem zweiten Platz begnügen, wird sich aber in der nächsten Runde sicher revanchieren. Die mehrfache Weltmeisterin Mikaili Sol (BRA) kehrt zum ersten Mal seit fast einem Jahr auf heimischem Gewässer in den Wettkampf zurück und erzielt mit einer Weltpremiere auf Anhieb den höchsten Trickwert des Damenwettbewerbs. Beim ersten Wechsel der Männer bei 25 bis 30 Knoten Wind überholt der Kolumbianer Beto Gómez den Niederländer Kimo Verkerk. Der Niederländer wird auch in der zweiten Runde um sein Überleben kämpfen können. Vierundzwanzig Männer und zwölf Frauen kämpfen am zweiten Tag des Weltcups in Jericoacoara um die Ehre in der Big Air TwinTip-Division. In den kommenden Tagen kämpfen die Hydrofoil-Big-Air-Athleten um die Weltmeistertitel 2024, wobei am Finaltag die Big-Air-Surfboard-Krone der Männer 2024 zur Disposition steht.