Der VfB Stuttgart hat das Heimspiel in der englischen Woche in der Bundesliga gegen RB Leipzig gewonnen. Nach dem Wiederanpfiff drehte das Team von Sebastian Hoeneß auf und Bruun Larsen (50') und Woltemade (60') sicherten den starken 2:1-Heimerfolg. Philipp Maisel mit unseren 90 plus 3.