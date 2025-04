Während er den Super Bowl-Sieg der Philadelphia Eagles feierte, richtete Präsident Donald Trump während seiner Rede im Weißen Haus seine Aufmerksamkeit mit einer spitzen Bemerkung auf Taylor Swift. Trump erwähnte, dass die Eagles die Kansas City Chiefs besiegt haben, und wies darauf hin, dass Swift zur Unterstützung ihres Freundes Travis Kelce anwesend war. „Ich war zusammen mit Taylor Swift dort“, sagte Trump über den Super Bowl 2025 und fügte dann schmunzelnd hinzu: „Wie hat das funktioniert?“ Er wiederholte die rhetorische Stichelei: „Wie hat das funktioniert?“ und erntete damit Gelächter in der auf dem Südrasen des Weißen Hauses versammelten Menge. Trumps Kommentare bezogen sich auf seine langjährigen Spannungen mit Swift, die Kamala Harris im Jahr 2024 unterstützte, was ihn dazu veranlasste, auf Truth Social zu posten „ICH HASSE TAYLOR SWIFT!“. Am Tag nach dem Posting auf Truth Social sagte Trump bei „Fox & Friends“: „Ich war kein Fan von Taylor Swift... sie scheint immer einen Demokraten zu unterstützen.“ Er fügte hinzu: „Sie wird wahrscheinlich auf dem Markt einen Preis dafür zahlen“ und deutete damit an, dass sich ihre politischen Entscheidungen negativ auf ihren beruflichen Erfolg auswirken könnten. Trumps Auftritt beim Super Bowl in New Orleans war das erste Mal, dass ein amtierender US-Präsident das Spiel besuchte, das die Eagles überraschend gewannen.