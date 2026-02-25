Der Tourette-Aktivist John Davidson hat sich zu Wort gemeldet, nachdem er bei den BAFTAs aufgrund seiner Tics einen rassistischen Ausruf geäußert hatte, während die „Sinners“-Stars Michael B. Jordan und Delroy Lindo einen Preis überreichten. In einem E-Mail-Interview mit Variety erklärte Davidson, seine Erkrankung, die Koprolalie (von der bis zu 30% der Tourette-Patienten betroffen sind), sei „kein Diagnosekriterium“. „Die eigentliche Herausforderung sind nicht die Tics selbst, sondern die Missverständnisse, die damit einhergehen“, sagte er und beschrieb die Koprolalie als „sehr belastend“ und weitgehend missverstanden. Davidson betonte, dass seine Ausbrüche unwillkürlich seien. „Meine Tics haben absolut nichts mit dem zu tun, was ich denke, fühle oder glaube. Es ist eine unwillkürliche neurologische Fehlfunktion“, sagte er. Davidson sagte, der Stress habe seine Symptome bei der Zeremonie verstärkt. „Als meine Koprolalie-Tics auftraten, wurde mir ganz anders“, sagte er. „Man möchte im Boden versinken.“ Er verließ die Zeremonie, nachdem er bemerkt hatte, dass man ihn auf der Bühne hören konnte. „Ich wollte im Boden versinken“, sagte er. Davidson verfolgte den Rest der Show von einem separaten Raum aus. Davidson hatte mit Sicherheitsvorkehrungen gerechnet. Die BAFTA hatte zugesichert, dass Schimpfwörter aus der Sendung herausgeschnitten würden, und er glaubte, die BBC würde „den Ton physisch kontrollieren“. Er betonte, seine Tics stünden „im Gegenteil zu dem, woran ich glaube“, und die dabei geäußerte rassistische Beleidigung sei „ein Wort, das ich ohne Tourette niemals verwenden und aufs Schärfste verurteilen würde“. Davidson kontaktierte das Studio hinter „Sinners“, um sich direkt bei Jordan und Lindo zu entschuldigen. Er sagte: „Ich verstehe die historische und die heutige Bedeutung des Films vollkommen.“