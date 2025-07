Bei der Tour de France geht es nicht nur um den Kampf um das Gelbe Trikot, denn auch die Duelle in anderen Wertungen prägen das dreiwöchige Renngeschehen. Dabei geht es unter anderem um den Kampf in der Punktewertung (Grünes Trikot), der Bergwertung (Gepunktetes Trikot) oder der Nachwuchswertung (Weißes Trikot). In diesem Video haben wir die unterschiedlichen Wertungen kurz für Euch erklärt.