In diesem Jahr startet Tour de France am 5. Juli in Lille und endet nach 21 Etappen am 27. Juli traditionell auf den Champs-Élysées in Paris. Für den Kampf um das Gelbe Trikot ist Vorjahressieger Tadej Pogačar (Team UAE) erneut Favorit — doch im Gegensatz zum Vorjahr konnten sich seine stärksten Konkurrenten in diesem Jahr optimal auf das dreiwöchige Rennen durch Frankreich vorbereiten. Alles zur Strecke, den Sieganwärtern und der größten deutschen Tour-Hoffnung erfahrt Ihr in diesem Video.