Unentschieden nach absolutem Tor-Wahnsinn gegen Union Berlin. Der VfB und die Köpenicker schießen acht Tore in der ersten Halbzeit – so viele wie noch nie in einem Bundesligaspiel. Danach passiert jedoch nicht mehr viel, und der VfB muss sich mit einem Unentschieden zufriedengeben. Philipp Maisel und Dirk Preiß heute mit unserem 90+4 statt 90+3.