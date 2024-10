Der GKA Kite-Surf World Cup 2024 in Ibiraquera, (BRA), startet trotz Windstille mit einem aufregenden Auftakt. Nach einer festlichen Eröffnungszeremonie erleben die Kitesurfer einen Stopp-Start-Tag am kultigen linken Beach-Break, an dem zumindest die zwei ersten Läufe der Eröffnungsrunde stattfinden konnten. Ibiraquera ist wichtig für alle die Titelambitionen haben – denn es ist der vorletzte Stopp, vor dem letzten in Pecém im nächsten Monat.