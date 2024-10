Der GWA Wingfoil World Cup 2024 in Ibiraquera, (BRA), startet trotz Windstille mit einem aufregenden Auftakt. Nach einer festlichen Eröffnungszeremonie erleben die Wingfoiler eine mitreißende Tow-In-Session, die ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und sich auf die bevorstehende Herausforderung vorzubereiten. Das Event markiert die dritte und letzte Etappe der GWA Wingfoil World Tour in der reinen Wingfoil-Disziplin „Wave“, in welcher nun die Weltmeister gekrönt werden. Wer wird sich hier in Ibiraquera durchsetzen und als ultimativer Champion hervorgehen? Die nächsten Tage versprechen jede Menge Nervenkitzel und spektakuläre Leistungen!