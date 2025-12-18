Vom 18. bis 20. Dezember 2025 bringt der Tchoukball Nations Cup die Weltelite des Sports nach Genf, Schweiz. Als eine der prestigeträchtigsten Wettbewerbe der Sportart, neben den Weltmeisterschaften, wächst das Turnier stetig in Größe und internationaler Bedeutung. In diesem Jahr werden die Spiele in vier Kategorien ausgetragen: Frauen, Männer, Next Generation Girls und Next Generation Boys, mit insgesamt 16 teilnehmenden Ländern. Die weltbesten Spielerinnen und Spieler werden in Genf ihr Können auf höchstem Niveau präsentieren. Besonders spannend wird das Turnier durch die Teilnahme von Delegationen aus Brasilien, Kamerun, Kolumbien, Hongkong, Kenia, Singapur und Uruguay. Sie treffen auf die besten europäischen Teams, darunter Italien, die Schweiz, Deutschland, Großbritannien und Spanien.