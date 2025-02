Taylor Swift wurde von den Fans der Philadelphia Eagles während des Super Bowls ausgebuht, den sie besuchte, um ihren Freund, Chiefs-Tight End Travis Kelce, zu unterstützen. Als Swift auf dem Jumbotron gezeigt wurde, brach die Menge in Johlen und Buhrufe aus. Swift zeigte sich davon unbeeindruckt und reagierte mit einem Seitenblick auf ihre Suitengäste, darunter Ice Spice und die Haim-Schwestern. US-Präsident Donald Trump wurde von der Menge mit Jubel begrüßt, als er auf der Leinwand erschien. Der Präsident schrieb später auf Truth Social über Swifts Empfang und teilte einen Beitrag mit dem Wortlaut: „Trump wird beim Super Bowl massiv bejubelt, während Taylor Swift ausgebuht wird - die Welt heilt!“ Tennisstar Serena Williams verteidigte Swift in den sozialen Medien und forderte sie auf, die negative Stimmung zu ignorieren. „Ich liebe dich @taylorswift13, hör nicht auf diese Buhrufe!!!“, schrieb sie. Trump, der erste amtierende Präsident, der persönlich an einem Super Bowl teilnimmt, wurde von den Spielern gut aufgenommen. Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes nannte es „cool“, vor ihm zu spielen, während Travis Kelce es als „große Ehre“ bezeichnete. Im Vorfeld der Veranstaltung hatte Trump einen Sieg der Chiefs vorausgesagt und Mahomes' Frau Brittany für ihre Unterstützung seiner MAGA-Bewegung gelobt.